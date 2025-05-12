Bakan Memişoğlu acı gerçeği açıkladı: Türkiye'de toplumun yüzde 50'si kilolu!

Bakan Memişoğlu, Ebe ve Hemşireler Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, hemşirelik ve ebeliğin yalnızca bir meslek değil, özveri gerektiren bir hizmet olduğunu belirtti. Covid-19 salgını ve deprem dönemlerinde gösterilen fedakârlık için Türk milleti adına teşekkür etti.

“TÜRKİYE SAĞLIKTA YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR”

Türkiye’de 265 bin 305 hemşire ve 61 bin 756 ebenin görev yaptığını ifade eden Memişoğlu, “Bu kadroyla dünyaya örnek bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Covid-19 ve deprem dönemlerinde bunu kanıtladık. Artık Türkiye, sağlıkta yeni bir aşamaya geçiyor. Sadece tedavi değil, koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana çıkararak, üreten bir sağlık modeliyle ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz. 1,5 milyonluk sağlık ordumuz bu hedefi gerçekleştirecek güce sahip” dedi.

Bakan, tedavi ve bakım hemşireliğinin yanı sıra koruyucu hemşirelik gibi 13 sertifika programıyla Türkiye’nin dünya çapında öncü bir hemşirelik altyapısına sahip olduğunu vurguladı.

NORMAL DOĞUM TEŞVİKİ VE EBE OKULLARI

Normal doğumu teşvik eden bir kampanya başlattıklarını belirten Memişoğlu, “Doğumhanelerin standartlarını belirledik. 257 ebe okuluyla anne adaylarına doğal doğumu destekliyoruz. Yakında bu konuda bir mobil uygulama da hayata geçecek” diye konuştu.

“TÜRKİYE, SAĞLIKTA DÜNYA MARKASI”

Memişoğlu, Türkiye’nin sağlıkta bir dünya markası haline geldiğini ifade ederek, “Avrupa’daki hemşire sayısının yarısına rağmen, üstün bir sağlık hizmeti sunuyoruz. OECD ortalamasının altında hekim sayımız var, ancak bu başarıyı sürdürüyoruz. Daha iyi teknoloji ve koruyucu sağlık hizmetleriyle çok daha ileriye gideceğiz” dedi.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ KAMPANYASI

10 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen Vücut Kitle İndeksi ölçüm kampanyası hakkında bilgi veren Memişoğlu, “Amacımız toplumun sağlıklı kalmasını sağlamak. Bedenimiz bize emanet; ona iyi bakmalıyız. Kilo, bağımlılık ve hareketsizlik gibi riskleri azaltmayı hedefliyoruz. Toplumumuzun yarısı kilolu ve bu, gelecekte ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dünyada her yıl 17 milyon kişi dolaşım hastalıklarından hayatını kaybediyor. Biz, sağlıklı bir toplum yaratmayı öncelik haline getirdik” dedi.

Etkinlik, Bakan Memişoğlu’nun hemşireler ve ebelerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.