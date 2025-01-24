Bakan Memişoğlu açıkladı! İşte Bolu'daki yangın faciasından kurtulan yaralıların son durumu...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu Kartalkaya'daki Grang Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından hastanelerde tedavi altında olan yaralıların son durumuna dair açıklamalarda bulundu.

YARALI SAYISINI AÇIKLADI

Yaşanan olay için üzüntü duyduklarını dile getiren Memişoğlu, "Rahmetli olan bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hastanelerimizde 8 tane yaralımız kaldı. İnşallah onları da şifayla taburcu edeceğiz" şeklinde konuştu.

Memişoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: