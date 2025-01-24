Bakan Memişoğlu açıkladı! İşte Bolu'daki yangın faciasından kurtulan yaralıların son durumu...

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Bakan Memişoğlu açıkladı! İşte Bolu'daki yangın faciasından kurtulan yaralıların son durumu...

Bolu'daki kayak merkezinde çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmişti. Yaralıların kendi çabalarıyla kurtulduğu faciaya ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son durumu açıkladı. Memişoğlu 8 yaralının tedavilerinin hastanede devam ettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu Kartalkaya'daki Grang Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından hastanelerde tedavi altında olan yaralıların son durumuna dair açıklamalarda bulundu.

yangin.webpYARALI SAYISINI AÇIKLADI

Yaşanan olay için üzüntü duyduklarını dile getiren Memişoğlu, "Rahmetli olan bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hastanelerimizde 8 tane yaralımız kaldı. İnşallah onları da şifayla taburcu edeceğiz" şeklinde konuştu.

Memişoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef, Bolu’da yaşanan üzücü olay için hepimiz üzgünüz. Orada rahmetli olan bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum. Şu anda hastanelerimizde 8 tane yaralımız kaldı. İnşallah onları da şifayla taburcu edeceğiz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün ailelere sabırlar diliyoruz."

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