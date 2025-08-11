Bakan Memişoğlu depremde yaralananları ziyaret etti

Kaynak: İHA
Balıkesir’de meydana gelen depremde yaralanan vatandaşları Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memişoğlu, "Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yaralılarımız ve aileleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa sürede taburcu olmalarını temenni ediyoruz. Rabb’im acil şifalar versin" ifadelerine yer verdi.

aw514890-03.jpg

