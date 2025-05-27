Bakan müjdeyi verdi! Bayram öncesi ödemeler hesaplara yatırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bakan müjdeyi verdi! Bayram öncesi ödemeler hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 1,4 milyar lira ek kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, Türkiye genelindeki SYDV'ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirterek, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere gıda yardımı amacıyla SYDV'lere her yıl ilave kaynak aktardıklarını hatırlattı.

SYDV'lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü bildiren Göktaş, "Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yardımda bulunuyoruz. Bu kapsamda Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV'lerimize 1,4 milyar lira kaynak aktarmıştık. Şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,4 milyar lira tutarında ek kaynak aktardık. Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımları hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırarak yanlarında olacağız. Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.goktas-001.jpg

Son Haberler
Beton mikseri kontrolden çıktı, park halindeki 8 aracı biçti!
Beton mikseri kontrolden çıktı, park halindeki 8 aracı biçti!
Milli futbolcu ile aşk yaşıyordu! Gönül Dağı’nın yıldızı evleniyor
Milli futbolcu ile aşk yaşıyordu! Gönül Dağı’nın yıldızı evleniyor
Kahvaltı etkinliği iki can aldı! Geriye son görüntüleri kaldı...
Kahvaltı etkinliği iki can aldı! Geriye son görüntüleri kaldı...
Hostesler neden kırmızı ruj sürürler? İşin uzmanları anlatıyor
Hostesler neden kırmızı ruj sürürler? İşin uzmanları anlatıyor
Beşiktaş'ta arayış sürüyor: Golcü için yoğun temas
Beşiktaş'ta arayış sürüyor: Golcü için yoğun temas