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Bakan Nebati duyurdu. Küçük ölçekli balıkçılara destek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların, 3 bin 500 TL ile 6 bin TL arasındaki ödemelerle destekleneceğini duyurdu.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 12:21
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Bakan Nebati duyurdu. Küçük ölçekli balıkçılara destek

Bakan Nebati duyurdu. Küçük ölçekli balıkçılara destek
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz. 4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 TL, 5-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 TL, 8-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 TL, 10-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin TL ödeme gerçekleştirilecek. Kadın gemi sahiplerine ve ortaklarına birim destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası verilecek. Üreticilerimize, ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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