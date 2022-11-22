Nureddin Nebati bu kez yoğurdu üfleyerek yedi. Enflasyon için tarih veremedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) Olağanüstü Yönetim Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, sigortacılık sektörünün finansal piyasaları besleyen ve stratejik önem taşıyan bir konumda olduğunu söyledi.

"DİĞER ÜLKELER DE BİZİM POLİTİKAMIZI TAKDİR ETMEYE BAŞLADI"

Küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasına rağmen Türkiye'nin, uygulanan politikalarla, diğer ülkelerden pozitif ayrışmaya devam ettiğini ifade eden Nebati, şunları söyledi:

"Yaklaşık bir yıl önce uygulamaya başladığımız yüksek olmayan faiz politikasıyla çok sert eleştirilere maruz kaldık. Hatta 'Tüm dünya yanlış biliyor, bir tek siz mi doğru biliyorsunuz?' tarzında ifadeler kullanılmıştı. Ancak şimdi diğer ülkeler de bizim politikamızı takdir etmeye başladılar. Onlar da yüksek olmayan faiz politikasını uyguluyorlar. Hatta son dönemdeki faiz artırımlarına rağmen 131 ülkede politika faizi enflasyonun altında belirleniyor."

"BÜYÜME TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLİYOR"

Nebati, makroekonomik verilerin, uyguladıkları politikanın isabetli olduğunu ortaya koyduğunu öne sürerek, "Uluslararası kuruluşlar, her ne kadar enflasyonun altında olsa da faiz artırımında bulunan birçok ülkeye yönelik büyüme tahminlerini aşağı yönde revize ederken, ülkemize yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönde revize ediyorlar" dedi.

OECD BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Öte yandan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bugün , Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 5.4'ten yüzde 5.3'e çekti. OECD’ye ayrıca Türkiye'nin büyük dış sermayeye ihtiyaç duyacağını ve düşük rezervlerden dolayı ekonomi şoklara karşı korumasız durumda olduğunu belirtti.

"YAKIN TAKİBİMİZDESİNİZ"

Nebati, bütçe disiplininden taviz vermeden dar gelirli vatandaşların yanında olmayı sürdürdüklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Birilerinin dediği gibi KKM'nin bütçeye maliyeti astronomik rakamlara ulaşmadı ve son zamanlarda azalıyor. Bankalarımızın da tahsili gecikmiş alacakları azalıyor, rezervlerimiz artıyor. Her ne kadar döviz kuru artacak diye yaygara koparanlar olsa da döviz kurundaki oynaklık azaldı ve bundan sonra da inşallah az olacaktır. Bu spekülatif ve manipülatif bir şekilde yaygara koparanlara sesleniyorum: 'Yakın takibimizdesiniz.' Ne zaman ülke toparlansa, sosyal medya üzerinden tetikçiler başlıyor."

"ENFLASYONU KALICI OLARAK DÜŞÜRECEĞİZ"

"Ülke içindeki olumlu havayı bir takım manipülatif, spekülatif söylemlerle yıkmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Sadece sözle değil, veriyle, ortaya çıkan başarılarımızla da karşılık vereceğiz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, biz üretim ve ihracat bazımızı güçlendiren, makroekonomik ve finansal istikrarı destekleyen sağlam adımları attıkça enflasyonu beraberce kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonun, çok yakın bir zamanda da düşüş eğilimine gireceğine hep birlikte şahit olacağız."