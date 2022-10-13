Bakan Nebati, G20 ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya geldi  

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD’nin başkenti Washington DC’de temaslarına devam ediyor. Bakan Nebati, G20 Bakanlar Toplantısı kapsamında, gelecek senenin dönem başkanı olan Hindistan’ın daveti üzerine G20 üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede, Hindistan döneminden beklentiler paylaşılarak, küresel ekonomi hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.