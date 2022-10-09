Bakan Nebati kendisini eleştirenlere gözdağı verdi: Ben doçent doktor Nureddin Nebati'yim

Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde kullandığı "Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” ifadelerinin anlaşılmamasının ardından eleştirilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN Türk'te bu eleştirilere yanıt verdi.

Programda kendisine sorulan "Heterodoks yaklaşım" konuşmasının hikayesi ne?" sorusunu yanıtlayan Nebati, "Bütün bunların bir cümle içerisinde kullanılmasının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Temsil ettiğiniz makamdan ötürü söylemlerimiz, hareketlerimiz gündem oluyor. Benimle uğraşmayın. Benim uğraşırsanız ben alaylı ve mektepliyim. Hayatı piyasada, halkla geçirmiş biriyim" ifadelerini kullandı.

'TESCİLLİ HİPERAKTİF BİRİSİYİM'

Üniversitede ders vermediği için doktor unvanını kullanmadığını öne süren Nebati, "Bulunduğum ortamı söyleyeyim çok değerli hocalar var karşımda. Dinleyicilerin birçoğu üniversite dekanları. Bir akademik unvanınız var ise kullandığınız dil bu dil olmak üzere. Ben doktor unvanını almak için çok çaba sarf ettim. Üniversitede ders vermediğim için doçent unvanını kullanmıyorum. Bu yadsınacak bir şey değil. Ben doçent doktor Nureddin Nebati'yim.

Hayatını reel sektörle, halkla geçen, çiftçiliği bilir, tarlayı bilir, traktörü bilir aynı zamanda da ticareti bilir. Tescilli hiperaktif birisiyim. Bu konuşmamda üzerime geldiler. Hiç rahatsız olmam. Hakaret olmadığı sürece gülerim. Ben bir çiftçi ile de ustayla da patronla da işçiyle de konuşabilirim" diye konuştu.