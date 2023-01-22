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Bakan Nebati: Muhalefetin 'Enflasyon yükselecek' şeklindeki davranışları toplumdaki ekonomiye bakışı bozdu

Enflasyonun geçen yıl tüm dünya için sorun olduğunu söyleyen Bakan Nebati, "Başta muhalefet olmak üzere 'Enflasyon yükselecek' şeklindeki davranışları toplumdaki ekonomiye bakışı bozdu" ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 18:01
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Bakan Nebati: Muhalefetin 'Enflasyon yükselecek' şeklindeki davranışları toplumdaki ekonomiye bakışı bozdu

Bakan Nebati: Muhalefetin 'Enflasyon yükselecek' şeklindeki davranışları toplumdaki ekonomiye bakışı bozdu
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Bakan Nebati, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Nebati, EYT'ye ilişkin, "EYT tabi ki bütçe üzerinde yüktür. Bu yükün karşılanmasının iyi hesaplanması altyapısının iyi oluşturulması lazım ki bütçe üzerindeki yük baskı oluşturmasın. Onun için de yaklaşık 5 milyona yakın emekli ihtimali var. Bunların yüzde 40’ı bu yıl, 2 milyon 250 bin emekli olma hakkına sahip olacaklar. Şimdi yükü rakam olarak ifade etmeyim, bütçe üzerine iyi bir yük olduğunu, rahatlığımız şundan kaynaklanıyor kaynağını biz oluşturarak yeni yıla girdik. O anlamda çok çok rahatız" dedi.

Nureddin Nebati, döviz kurlarına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"2017’den itibaren dolar karşısında TL sürekli değer yitirmiş yani reel değer açısından bakmak lazım. Türk lirası ile dolar arasındaki karşılaştırmayı yaptığınız zaman 2013’te TL en değerli noktasına gelmiş. Bu ne demektir. TL ne kadar çok değerli olursa siz yurt dışına o kadar çok ithalatta bulunuyorsunuz. Türkiye’de üretim yapmasına ihtiyaç kalmaz.

Türk lirasını çok değersiz hale getirirseniz tam tersi olur. Geçen yıl bir tarafta enflasyon, diğer tarafta uluslararası şartla karşısında doların kazanımı yüzde 44’ler seviyesinde. TL’nin gerçek değeri yüzde 57’lere kadar gelmiş. Optimal noktayı piyasa kendisi belirler"

"BAŞTA MUHALEFET OLMAK ÜZERE ENFLASYON YÜKSELECEK ŞEKLİNDEKİ DAVRANIŞLAR, TOPLUMDA EKONOMİYE BAKIŞI BOZDU"

Enflasyonla ilgili konuşan Nebati, "Geçen yıl dünyanın en zor yılıydı. Enflasyon geçen yıl dünyanın belası olan bir problemdi. Bütün dünyanın bir problemiydi. Yurt dışındaki emtia fiyatlarının artmış olması, dünyada enflasyon beklentisinin yüksek olması, dünyada enflasyonun yaşanıyor olmasından dolayı ithal enflasyonun gelmesi, kur atakları neticesinde başta muhalefet olmak üzere enflasyon yükselecek şeklindeki davranışları toplumdaki ekonomiye bakışı bozdu.

Onlar nasıl olsa fiyatlar artacak şeklinde hem taleplerini erkene çektiler hem beklenenin ötesinde fiyat artışlarına gitti. Savaş beklentimizi bozdu. Dramatik düşüş aralık ayında oldu. Beklentiler kırıldı" diye konuştu.

EKONOMİK SİSTEM DEVAM EDECEK MESAJI

Nureddin Nebati, enflasyonda düşüşüğün devam edeceğini söyleyerek "Enflasyonla mücadelede biz geleneksel yöntemleri kullanıyor olsak bunun sonucu sanayi, üretimin durmasıdır. Bunun sonucu işsizliğin patlamasıdır" dedi.

Nebati, mevcut politikaların seçim sonrasında AKP'nin kazanması halinde devam edip etmeyeceğine ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımız Allah’ın izniyle iktidarına devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız olduğu sürece Türkiye ekonomi modeli bu performansını sürdürmeye devam eder. Seçimden sonra da yolun devam eder. Faiz artırımı olmayacağı gibi bütçe disiplininden taviz verilmez" ifadelerini kullandı.

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Hoca
22.01.2023 19:03
Muhalefeti beğenmiyorsunuz,yer değiştirin.Millet zaten 14 Mayıs'ta sizi gönderecek.  
 
Çankayalı Candy
22.01.2023 18:39
Hadi yine iyisin muhalet, enflasyonun da sorumlusu sen oldun. Sanki muhalet sussa ülke İsviçre olacak.  
 
BAKAN NEBATİ EKONOMİSİ YAN GEL YAT MODELİ.
22.01.2023 18:30
TL NE KADAR DEĞERLI OLURSA TÜRKİYEDE ÜRETİM YAPILMASINA İHTİYAÇ KALMAZ DİYEN BAKAN NEBATİ NİN YURT DIŞINA BAGIMLILIGI NA DEVAM DIYEREK  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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