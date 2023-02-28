'Hükümet istifa' diyen tribünlere bir hakaret de Bakan Nebati'den: Biz çalışırken ahlaksızlarla da mücadele ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 44 meslek örgütü temsilcisinin katılımıyla, deprem sonrası çalışmalarını anlattı.

Nebati, Urfa'daki son duruma ilişkin şu bilgileri sıraladı:

"İlimizdeki vefat sayısı 180, il dışından gelenlerle beraber toplam vefat 351, yoğun bakımda 17 hastamız var, toplam il dışından gelen depremzede sayımız bin 462, ilimizde yıkılan bina sayısı 19, toplam çadır 3 bin 667, çadırda kalan vatandaşlarımız da 29 bin 810. 154 bin 847 battaniye, 9 bin 5 ısıtıcı dağıttık. 964 konaklama mekanımızda da 347 bin 604 kişiyi misafir ediyoruz."

AA ve DHA'nın aktardığına göre her bölgede bakanların gelen talepleri değerlendirip hızlı şekilde karar aldığını söyleyen, bakanlığına ilişkin tüm sorunlara ilişkin çözümleri de anlık alarak, hızlı bir şekilde yola devam ettiklerini ifade etti.

“ÇALIŞIRKEN AHLAKSIZLIKLARLA DA MÜCADELE EDİYORUZ”

Deprem felaketinin vatandaşlar ve iş dünyası üzerindeki etkilerini hafifletmek için bazı vergi düzenlemelerini de acilen devreye aldıklarını dile getiren Nebati, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında taraftarların 'hükümet istifa' sloganlarına ilişkin “Çalışırken ahlaksızlıklarla da mücadele ediyoruz” deyip şöyle devam etti:

“Her ne kadar birileri böylesi bir süreçte dahil siyasi çıkar hesaplarına düşmüş olsa da gerçek dışı kötü çarpıtmalara girişerek, hatta tribünlere siyaset sokmaya çalışarak maksatlı provokasyonlardan medet umsa da bizler metanetimizi sonuna kadar koruyarak tarihimizden ve milletimizden aldığımız güç ve sarsılmaz iradeyle vatandaşlarımıza ve ülkemize hizmet yolunda kararlı adımlar atmaya tereddütsüz devam edeceğiz.”