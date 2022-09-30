Depremlerin hepsini bilen Kassandra'dan dolar, deprem, ölüm kehaneti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" sözleri ünlülerin astroloğu Kassandra'ya bile şok yaşattı.

Bakan Nebati'nin bu sözlerinden ne anlatmak istediğini anlamadığını belirten Kassandra, "Bu lafı masa üstüme indirdim. Türkçe bilgisi öğretmen seviyesinde olan arkadaşlarıma da o cümleleri okutup "Ne demek istiyor" diye sordum. Arama motoruna bakanlar bile ne anlatmaya çalışıldığını çözemedi. Bence o "Ekonomi terimleriyle konuşuyorum. Beni ekonomistler anlayabilir" mesajını verdi. Bakan Nebati beye tek bir şey söyleyeceğim "Vatandaş ekonomi terimlerini bilmez. Onlar şu an içinde bulundukları ekonomik dar boğazdan kurtulmanın çaresini arıyor. Bu konuda da Bakan Nebati beyden açıklama bekliyorlar. İsterse bu açıklamayı ekonomik terimlerle de yapabilir. Vatandaş cebinde harcayacak parası var mı ona bakar" dedi.

4 DEPREMİ DE BİLDİ

Ünlülerin astroloğu Kassandra, 5 gün içinde Endonezya'daki 6.2, İran'daki 5.1, Ardahan'daki 5.3, Erzincan'daki 4.4 depremleri de bildi. Deprem hakkında dedikleri gerçekleşen Kassandra kendisine "Sen insan mısın" diye sorular yöneltildiğini de açıkladı.

Depremlerin de hem yurt dışında hem de ülkemizde devam edeceğini belirten Kassandra "Yer kabuğunun altı fokur fokur kaynıyor. Bu enerji dışarıya doğru çıkacak. Bu da yeni depremleri bize haber veriyor. Yanardağlar da bunun etkisi altına girecek. Can kaybı olmaması her zamanki gibi en büyük teselli kaynağım olacak" dedi.

Ekonomistlerin döviz için yorum üstüne yorum yaptığını belirten Kassandra, "Ben bunun için istihareye yattım. Kendimi bol çayırlı bir ortamda buldum. Etraf yemyeşildi. Bunların hepsi dolar olsa diye düşünürken koca alan dolarla doldu. Off diye iç geçirirken dolarlar yerden bir karış havaya kalktı. Sonra 2-3 karşı derken, 1 metre kadar yükseldi. Birden ne olduysa dolarlar aniden zemine düştü. Aaaa dememe fırsat kalmadan uyandım. 2 bardak suyu peş peşe içtim" dedi.

Bu rüyayı doların yükselişini sürdüreceği şekilde yorumlayan Kassandra, "Bu yükseliş ne kadar devam edecek derseniz. Önümüzde 3-5 ay daha var yanıtını veririm. Ondan sonrasını bir kaç kez denememe rağmen göremedim" diye konuştu.

Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçının hayata gözlerini yumacağını da belirten Kassandra "Bu ölüm haberi ülkemizde üzüntüyle karşılanacak. İlk kez duyanlar "Hadi ya" demekten kendini alamayacak. Cenaze töreninde ise ünlü simalar bir araya gelecek" diye konuştu.