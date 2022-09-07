Perinçek'ten ‘AKP bölünecek’ çıkışı! Bakan Nebati’ye de meydan okudu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ABD'nin mektubu karşısındaki tavrını eleştirdi.

Ulusal Kanal’da konuşan Perinçek, Nebati'ye "Hadi bakalım gücün yetiyorsa Nebati sana buradan meydan okuyorum Vatan Partisi Genel Başkanı olarak. Türkiye adına sana meydan okuyorum. Türk Milleti adına meydan okuyorum" dedi.

Perinçek, “Sayın Nebati, Amerika'nın Türkiye'deki mali zaptiyesi" ifadelerini kullanarak, AKP’nin çırpındığını ve bölündüğünü savundu.

Perinçek, “Türkiye Nebati gibi Amerikan mali zaptiyelerini sırtında taşımayacak. Atacak sırtından. Onunla aynı kaderi paylaşanları da Türkiye sırtından atacak” diye konuştu.

Nebati, ABD’den Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) yapılan “Rusya” uyarısı hakkında değerlendirmede bulunmuş. Mektubun endişe yaratmasının anlamsız olduğunu ifade etmişti.