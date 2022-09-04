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'Dar gelirli paketi'nde tarih belli oldu. 2 Bin liranın altındaki borçları kapsıyor

Dar gelirli paketinde 2 bin liraya kadar olan borçların silinmesiyle ilgili tarih belli oldu.15 Ağustos'tan önceki borçlar silineceği açıklandı. Bakan Nureddin Nebati affedilecek borçların çoğunu faturaların kapsadığını söyledi. Bu açıklama itiraf gibiydi. Çünkü vatandaş elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanıyor.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 11:08
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 11:36
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Bakan Nureddin Nebati açıkladı tarih belli oldu. Dar gelirlinin 15 Ağustos'tan önceki borçları affedilecek

'Dar gelirli paketi'nde tarih belli oldu. 2 Bin liranın altındaki borçları kapsıyor
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İktidarın, 24 Ağustos’ta açıkladığı dar gelirlilere yönelik destek paketini gelecek ay Meclis’e sunmaya hazırlanıyor. Bu paketle 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borçlarının icradan düşeceği belirtiliyor. Bu şekilde yaklaşık 9 milyon icra dosyasının tasfiye edileceği dile getiriliyor. Yurttaşın, varlık yönetim şirketlerine devredilen icralık borçları devlet tarafından karşılanacak. 1 milyona yakın yurttaşın bu şirketlere devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar borçlarını devlet üstlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, paketle ilgili değerlendirme yaparken yurttaşlara destek sağlanacak borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçları kapsayan elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını söylemişti. Paketle, yurttaşın 15 Ağustos öncesine ait icra ve haciz işlemi başlatılmış 30 milyar lira tutarındaki borçlarının silineceği belirtiliyor.

ÖDEME OLANAKSIZ

Ancak iktidar eylül başında doğalgazda konut tarifesine ortalama yüzde 20.4, KOBİ tarifesine yüzde 47.6, sanayi tarifesine yüzde 50.8 ve elektrik amaçlı üretim tarifesine yüzde 49.5 zam yaptığını duyurdu. Konut ve tarımda kullanılan elektrik fiyatı yüzde 20, sanayide kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 50 zamlandı. Konuta doğrudan yapılan zamların yanında sanayiye yapılan zamlar da ürün fiyatlarında artış olarak yurttaşa yansıyacak.

Böylece paket 15 Ağustos’a kadar olan borçları kapsadığı için gelecek zamlar nedeniyle bu tarihten sonra da yurttaş yine icralık hale gelecek. Yurttaşın bu faturaları ödeyebilmesi olanaksız. Zamlar yağmur gibi yağarken maaş ve ücretlerde herhangi bir yeni artış olmadı. Temmuzdaki zamların önemli bir bölümü de gelir vergisi dilimlerinde düzeltme yapılmadığı için vergiye gitti.

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Haski
4.09.2022 12:12
Önce enerji şirketlerinin 2500 liraya kadar icralık alacaklarını yandaş varlık yönetim şirketlerine devretmeleri sağlandı ve 30 milyar lira hüpleme yolu açıldı.  
 
Adanalı
4.09.2022 11:48
Bunlar Sülün Osman'ı bile soyarlar. Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmayın. Vardır altında bir çapanoğlu. Şu bir gerçek ki dikmedikleri sıpaya torba takmaz bunlar...  
 
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