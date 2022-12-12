Bakan Nebati EYT'yi duyunca Marslılar gibi cevap verdi

Türkiye bugün TBMM Genel Kurulu'nun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'ndan gelecek 2023 yılı bütçesi görüşmesini bekliyor.

Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan vatandaş Ankara'dan gelecek müjdeli haberi beklerken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kameralar önündeki EYT cevabı büyük tepki çekti.

Son günlerde yoğunlaşan EYT gündemine ilişkin bir gazetecinin, "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusunu tiye alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT mi?" diye cevap verdi. Nebati daha sonra gülerek yoluna devam etti.

Bakan Nebati'nin sosyal medyada gündem olan bu tavrı büyük tepki çekti.

Bakan Nebati'nin bu sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Soruya ve verilen cevaba bakın, milletle dalga geçiyor resmen, Ayıptır, Ayıp! Milyonlar sizin ağzınızın içine bakıyor..." dedi.