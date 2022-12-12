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Bakan Nebati EYT'yi duyunca Marslılar gibi cevap verdi

Her geçen gün EYT açıklamaları gelmeye devam ederken Bakan Nureddin Nebati'nin düzenlemeye ilişkin bir gazetecinin sorusuna verdiği karşılık tepki topladı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 14:11
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Bakan Nureddin Nebati'nin EYT sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

Bakan Nebati EYT'yi duyunca Marslılar gibi cevap verdi
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Türkiye bugün TBMM Genel Kurulu'nun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'ndan gelecek 2023 yılı bütçesi görüşmesini bekliyor.

Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan vatandaş Ankara'dan gelecek müjdeli haberi beklerken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kameralar önündeki EYT cevabı büyük tepki çekti.

Son günlerde yoğunlaşan EYT gündemine ilişkin bir gazetecinin, "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusunu tiye alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT mi?" diye cevap verdi. Nebati daha sonra gülerek yoluna devam etti.

Bakan Nebati'nin sosyal medyada gündem olan bu tavrı büyük tepki çekti.

Bakan Nebati'nin bu sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Soruya ve verilen cevaba bakın, milletle dalga geçiyor resmen, Ayıptır, Ayıp! Milyonlar sizin ağzınızın içine bakıyor..." dedi.

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Mehmet Metin
12.12.2022 14:47
Şimdilik Pompei'nin son günlerini yaşıyorlar. Bu laçkalaşmış Devlet adamlarını (!) millet öyle bir ti'ye alacak ki feleklerini şaşıracaklar. EYT'den yavaş yavaş çark ediyorlar artık.  
 
Uzay Fenercioğlu
12.12.2022 14:46
Deli numarası yapıyordu, tutmayınca şimdi de uzaylı numarası yapmaya başladı.  
 
Millet sandikta nara atacakki
12.12.2022 14:22
EYYTT..SAVULIN BRE GAFİLLER..EYT...  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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