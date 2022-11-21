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Nebati'den kara para açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 09:55
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Bakan Nurettin Nebati kara para açıklaması

Nebati'den kara para açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde öne çıkan Türkiye'ye yönelik kara para soruşturması tartışmalarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle, kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam etmektedir.

Öncelikle bugüne kadar yürürlüğe konulan varlık barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır.

FATF tarafından Ekim 2022'de yayımlanan basın bildirisinde ülkemizin konu ile ilgili ilave ve olumlu adımlar attığı açıkça kabul edilmiştir.

Bildiride, Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı sistematiğini geliştirme hususunda yüksek seviyede bir siyasi taahhütte bulunduğu ve bu yönde ilave adımlar attığı ifade edilmiştir.

Bildiride, ülkemizin bu suçlarla mücadelede diğer hususlara ek olarak insan kaynağını güçlendirdiği ve iç dondurma kararlarını ülkemizin risk profili ile uyumlu bir şekilde kullandığı belirtilmiştir.

Ayrıca ülkemizin, özel önem atfedilen ve “Big 6” olarak ifade edilen FATF standartlarının tamamına geniş ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmiştir.

Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar Türkiye Cumhuriyetinin itibarını da zedeleyici niteliktedir. Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir.

Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir.

Ülkemizin tüm paydaş kuruluşları bu kapsamdaki çalışmalarını eşgüdüm içerisinde sürdürmektedir."

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