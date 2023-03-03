﻿Deprem bölgesinde eğitim 1.476 noktada devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 413 psikososyal destek çadırı, 236 okul öncesi eğitim çadırı, 111 ilkokul, 108 ortaokul, 93 hastane sınıfı, 2 prefabrik okul, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri desteklemek için ise 510 destekleme ve yetiştirme kursu açıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki eğitim çalışmalarına ilişkin, "Konteyner okullarımız, hastane sınıflarımız, psikososyal destek çadırlarımız, LGS ve YKS destek kurslarımızla 1476 noktada, çocuklarımızın var olduğu her yerde eğitimle varız" dedi.

Bakan Özer, tüm öğrencilerin ihtiyacına göre eğitim ortamları oluşturulduğunu belirterek, "Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te okullar açıldı; ama bu 3 kentimizde de yine eğitim çadırları, hastane sınıfları ve prefabrik okulların aralarında bulunduğu mekanlarda desteklerimiz sürüyor. Çocuklarımız bulundukları ortamda hem çizgi film izleyebilsin hem de TRT EBA içeriklerini takip edebilsin diye konteynerlara ve sınıflara kurduğumuz televizyon sayısı 4 bin 500'e ulaştı. Başka illerde eğitimine devam etmek isteyen yaklaşık 203 bin öğrencimizin nakillerini gerçekleştirdik. Deprem bölgesindeki çocuklarımıza kırtasiye setlerini ulaştırdık. 10 ildeki öğrencilerimiz için ders kitapları ve yardımcı kaynakları yeniden basarak dağıtımına başladık. 'Her şart altında eğitime devam' yaklaşımıyla öğrencilerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

(Kaynak: DHA)