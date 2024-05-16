Bakan Şimşek açıkladı. 'Son 4 yılın en düşük seviyesine ulaştı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor” diyerek,

Risk primini gösteren CDS’nin geçen yılın mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılının şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana gerilediğini açıkladı.

"ULUSLARARASI REZERVLERDE SON BİR BUÇUK AYDA 42 MİLYAR DOLAR İYİLEŞME KAYDEDİLDİ"

Şimşek açıklamasının devamında, 2023 yılının ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen Kur Korumalı Mevduat stoku'nun yüzde 36 azalırken nominal düşüş 1,2 trilyon TL’ye ulaştığını, bu dönemde, TL mevduatların toplam içindeki payının 14 puan arttığını ifade etti.

Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaştığını belirten Şimşek, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşmenin 42 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Şimşek, “Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ŞİMŞEK'E TEPKİ GÖSTERDİ

Şimşek’in açıklamasına bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı Şimşek’in enflasyonla mücadele sözünü ti ye aldı. Sosyal medya kullanıcısı yazdığı yazının altına bir kasap reyonundan etleri ve fiyatlarını da koydu.

"ALIM GÜCÜ DÜŞÜK KALDIĞI İÇİN GÜNCELLEME YAP..!”

Sosyal medya kullanıcısı Şimşek’in X’den yaptığı paylaşıma şunları söyledi,

“Enflasyon %69 aynen..! Ama nasıl mücadele ediyorlar bir görseniz akıllara zarar.. Asgari ücrete ve emekliye zam yapma köprü ve otoyol geçiş ücretleri düşük kalmıştı güncelleme yapmıştınız ya! Alım gücü düşük kaldığı için GÜNCELLEME YAP..!”