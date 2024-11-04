Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de rakamları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Geçen ay yıllık enflasyonun mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 olduğuna işaret eden Şimşek, temel mallarda yıllık fiyat artışının yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Enflasyon verilerinde büyük uçurum. TÜİK:2,88 ENAG: 5,57 İTO:3,46

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, şunları kaydetti:

"Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor. Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli."