Bakan Şimşek, Şili Bakanı Klaveren ile iş birliği protokolü imzaladı

Kaynak: İHA
Bakan Şimşek, Şili Bakanı Klaveren ile iş birliği protokolü imzaladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ile gerçekleştirdiği toplantıda iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ile gerçekleştirdiği toplantıda ticaret, savunma, enerji, tarım, kültür gibi birçok alanda iş birliği içeren bir protokol imzalandığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ile Türkiye-Şili 2. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

Bakan Şimşek, 27 yıl aradan sonra gerçekleşen toplantıda ticaret, savunma, enerji, tarım, kültür gibi birçok alanda iş birliği içeren bir protokol imzalandığını açıkladı.

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