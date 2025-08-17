Bakan Şimşek: Yapay zekayla vergisel işlemler hızlanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapay zekâ destekli dijitalleştirilen vergisel işlemlerle bürokratik süreçlerin azaldığını ve mükelleflere daha hızlı, kaliteli hizmet sunulduğunu açıkladı.

Son dönemde teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı sektörlerde yapay zeka kullanım alanlarında da artış yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu kapsamda dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

imsek.jpg

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zekâ teknolojisinin vergisel işlemlerde kullanımına dikkat çekerek, “Yapay zekâ ile dijitalleştirilen vergisel işlemler, bürokratik süreçleri azaltıyor ve mükelleflerimize daha hızlı, kaliteli hizmet sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan söz konusu adımın, vergi süreçlerini kolaylaştırarak vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendirdiğinin de altı çizildi.

