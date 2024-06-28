Bakan Şimşek'in paylaşımına İBB'ye ait hesaptan küfürlü yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla ilgili sosyal medya hesabından 'Başardık' paylaşımını yaptı.

İBB ULAŞIM DAİRE'NİN HESABINDAN KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM

Mehmet Şimşek’in paylaşımının ardından İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın resmi hesabı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tweetini küfürlü şekilde alıntıladı.

"SİBER SALDIRIYA UĞRADIK"

Tepki çeken paylaşımın ardından İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Değerli Takipçilerimiz;

Hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız."