Bakan Şimşek’ten dış ticaret açıklaması

Kaynak: AA
Bakan Şimşek’ten dış ticaret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğini söyleyerek, yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer gerileme beklediklerini açıkladı.

Şimşek, sosyal medya hesabından temmuz ayı dış ticaret verilerine dair paylaşımda bulundu.
Tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı
Dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğine vurgu yapan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz. Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

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