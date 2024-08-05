Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek, "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon yıllık bazda yüzde 61,78'e geriledi

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayına dair enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek’in açıklaması: