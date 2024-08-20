Bakan Şimşek’ten faiz sonrası açıklama

Bakan Şimşek, TCMB'nin faiz kararının ardından yaptığı değerlendirmede, faiz kararına değinmeden uygulanan programın risk primine etkisini paylaştı.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilinin getirisinin 2021’i Kasımdan sonra ilk kez yüzde 7’nin altına gerilediğini anımsattı.
Şimşek şu ifadeleri kullandı:
Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz."
TCMB’NİN KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yaptığı politika faizi toplantısında yüzde 50 sabit tuttu.
Yayımlanan karar metninde parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de ele alınarak politika faizinin sabit bırakmasına karar vermekle beraber, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelediğine yer verildi.