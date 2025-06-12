Bakan Şimşek'ten flaş KKM açıklaması! Sona mı eriyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV'de ekonomideki gelişmelere dair değerlendirme yaptı.

Bakan Şimşek, tartışmalara neden olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şimşek, "Kur korumalı mevduat muhtemelen sona erecek" dedi.

Şimşek, rezerv yeterliliği konusunda kaygı olmadığını da belirtti.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan ifadeler şöyle:

"Program genel anlamda öngördüğüm çerçevede sonuç veriyor. Programın temel hedefi enflasyonu kalıcı şekilde tek hanelere indirmek. Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek.

"SON 4 YILINDA EN DÜŞÜK ENFLASYONUNDAYIZ"

Son bir yıla baktığımızda dezenflasyon programı uygulanıyor. Son bir yılda enflasyonda 40 puanlık bir düşüş var. Mal enflasyonu mayıs itibarıyla yüzde 28,7 düştü. Temel mallar burada yüzde 20'ye düştü. Enflasyonu yüksek kılan ana faktörlerden biri hizmetlerdir. Kirayı bir kenara bırakırsak, hizmet enflasyonu yüzde 97'den 43'e düştü.

Yüzde 25 limitini kaldırdıktan sonra kısa bir süre artış oldu; bu da enflasyonu yukarı çekti. Temel dinamiğe baktığımızda enflasyon yüzde 30'un altında.

Son 4 yılında en düşük enflasyonundayız. Düşmeye de devam edecek çünkü finansal koşullar sıkı kalacak, destekleyici maliye ve gelirler politikası devam edecek.

Merkez Bankamız bir tahmin aralığı koyuyor. Yüzde 19-29 arası. Enflasyon 20’li rakamlarda bu sene bitecek.

"BÜTÇE AÇIĞINDA DA DÜŞÜŞ VAR"

Diğer hedefimiz sürdürülebilir cari açık; orada da arzuladığımız sonucu aldık. Cari açık uzun bir süredir milli gelire oran olarak yüzde 1'in altında.

Bütçe açığı nispeten yüksek seyrediyor, ama deprem yaralarını başarılı bir şekilde sarıyoruz. Bütçe açığında da düşüş var.

2024'te 4.9 olan bütçe açığını bu sene ciddi bir şekilde aşağı çekme programı uyguluyoruz."

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