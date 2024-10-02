Bakan Şimşek’ten geri adım

Hazine Bakanlığı henüz yaz başında yatırımcıları sarsan bir haberle piyasada deprem etkisi yaratmıştı. Borsa ve kripto paralara gelecek olan vergiye yönelik çalışmaların başlatıldığının duyurulmasının ardından yatırımcılar tarafında panik hava oluşturdu.

Fakat bakanlığın gücü buna yetmedi ki yeni bir açıklama yapıldı. Bakanlık, kripto paralar ve borsa tarafındakilere vergiyi getiremedi. bunun yerine mağdur halkın sırtına binerek vergileri katlayıp buradan kar etme yoluna girdi. Çünkü gücü sadece dar gelirli vatandaşa yetti. Kripto para ve borsa tarafındaki büyük yatırımcılardan çekinen Hazine ve Maliye Bakanlığı, faturayı yine vatandaşa kesecek gibi görünüyor.

EKONOMİ gazetesine açıklamalarda bulunan Şimşek, “Yeni yasama döneminde genel vergi oranlarını artırmaya ya da indirmeye dönük bir vergi paketimiz olmayacak. OVP’de ifade ettiğimiz gibi vergi istisna ve indirimlerini etkinlik ve verimlilik perspektifiyle gözden geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Şimşek, borsada vergi tartışmalarının sona erdiğini ise “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın da bir değerlendirmesi oldu malumunuz. Borsa ve kripto varlıkların vergilendirilmesi hususu gündemimizden çıktı” sözleriyle hatırlattı.

“OVP ÖZEL SEKTÖR İÇİN REHBER”

Orta Vadeli Program’ın önemine vurgu yapan Maliye Bakanı, OVP’de yer alan hedefler ve büyüklüklerin tutarlılığına işaret etti, “İş alemi Orta Vadeli Programı kendilerine rehber almalı. OVP’de hedefler kamu için bağlayıcı, özel sektör için rehber niteliğindedir. Özel sektör planlarında OVP’yi dikkate alırsa kendilerinin de faydasına olur” diye konuştu.

“MALİYE POLİTİKASI GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVREDE”

Şimşek, enflasyonla mücadelede para politikasının etkin maliye politikasıyla desteklenmesi taleplerine karşılık olarak ise “Maliye politikası enflasyonla mücadelede çok güçlü bir şekilde devrede. Deprem harcamalarını hariç tutarsak, bütçe açığının GSYH’ya oranı yüzde 1,6’ya düşüyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Haziran ayının başlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı Borsa yatırımlarından ve kripto varlıklardan elde edilenler de dahil olmak üzere finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik bir çalışma sürdürdüğünü açıklamıştı.

Yetkililer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bu konuyu gündeme getirdiğini ve görüşmede tüm finansal gelirlerin düzgün bir şekilde vergilendirilmesi gerektiğini masaya yatırdıklarını açıklamışlardı.

Halihazırda Türkiye'de borsa işlemlerinden elde edilen karlar vergilendirilmediğini bir bakanlık yetkilisinin konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini doğrulayarak nihai bir karar alınmadığını belirtmişti.