Bakan Şimşek’ten kredi notu açıklaması

Kaynak: İHA
Bakan Şimşek’ten kredi notu açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody’s ve Fitch’in kredi notu açıklaması sonrası ekonominin yeniden olumlu döngüye girdiğini söyledi. Şimşek, “Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şimşek açıklamasında Türkiye’nin kredi notunun yükseldiğini belirterek, "Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız. Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz. Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir" ifadelerine yer verdi.

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