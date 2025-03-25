Bakan Şimşek'ten kritik toplantı! Konu; Türkiye ekonomisi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bakan Şimşek'ten kritik toplantı! Konu; Türkiye ekonomisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile küresel yatırımcılarla bugün telekonferansla bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere ilişkin küresel yatırımcılarla telekonferansla bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan ile bugün Türkiye saatiyle 16.00'da küresel yatırımcılarla telekonferansla bir araya gelecektir. Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır" denildi.

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