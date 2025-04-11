MASAK polemiği büyüyor! Şimşek, Özel'in sözlerine yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'İmamoğlu soruşturması'nda yer alan MASAK raporlarının, adli mercilere ilettiği bilgilerin bakanlık bilgi ve onayları dışında olduğuna dair sözlerini yanıtladı.

"İFTİRA ATMAK YAKIŞMIYOR"

Şimşek, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor" dedi.

Ayrıca Bakan Şimşek, Özel'in 'operasyonların ardından dolar kuru fırlamış ve Merkez Bankası 40 milyar dolar rezerv kullanmış' iddialarını ise yanıtsız bıraktı.

Bakan Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz.

Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan Savcılığa iletir.

Sayın Özel’in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK’ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı ünvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir.

Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, bugün katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturmada yer alan MASAK raporlarına ilişkin olarak, "MASAK raporu 3 Mart'ta talep edilmiş, görevlendirme 10 Mart, 17 Mart'ta imzalanmış, operasyon 19 Mart, 3 ay boyunca MASAK'ta büyük bir yolsuzluk raporundan bahsediliyor. Sen çıkıp getirin raporu okuyayım deme. Üçünde istiyorlar görevlendirme yok. Kendi talimatıyla bir uzman yardımcısı görevlendiriliyor. Yalan yanlış bir rapor imzalanıyor. Utanç vesikası, bir torba peçeteden ibaret. Ve Mehmet Şimşek kendine bağlı MASAK’ın siyasi operasyona kullanılmasına sessiz kalmıştır" dedi.

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