Bakan Şimşek'ten sadeleşme açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Şimşek'ten sadeleşme açıklaması

Sosyal Medya üzerinde açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan sosyal medya üzerinden sadeleştirme değerlendirmesi...Bakan Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamadı sadeleşmeyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük. Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek."

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