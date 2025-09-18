Bakan Şimşek'ten şoke eden 'İmamoğlu' itirafı! Kimsenin aklının ucundan geçmiyordu...

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonla İBB Başkanı ve CHP’li Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklanmıştı. Tutuklama sonrası Türkiye ekonomisine maliyeti ise çok konuşulmaya başladı. Bu noktada CHP’li Ümit Özlale, TBMM Başkanlığı’na Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Özlale önergesinde “İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, iç kamuoyunda büyük bir demokratik gerilim yaratmış; uluslararası basında, Türkiye’ye dair siyasi risk algısını olağanüstü derecede artırmıştır. Bu gelişme yatırımcı güvenini sarsmış; başta döviz piyasası ve Borsa İstanbul olmak üzere tüm fmansal göstergelerde sert bozulmalar yol açmıştır. Türk Lirası 19 Mart’tan itibaren tarihi değer kayıpları yaşarken, Merkez Bankası’nın döviz müdahaleleriyle rezervlerde rekor düzeyde bir erime yaşanmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

ŞİMŞEK'TEN İMAMOĞLU İTİRAFI

Önergede bu değerlendirmeler ışığında “14-21 Mart dönemine ilişkin toplam rezerv kaybı ne kadardır ve bu kaybın temel nedenleri nelerdir?” sorusu Şimşek’e iletildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Şimşek, önergeye yanıt verdi. Şimşek, “14 Mart tarihi itibarıyla sırasıyla 171,1 milyar ABD doları ve 73,9 milyar ABD doları düzeyinde bulunan brüt ve net rezervler; 21 Mart tarihi itibarıyla 163,1 milyar ABD doları ve 62,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir” dedi. Şimşek’in açıklamalarına göre; İmamoğlu’nun gözaltına alındığı hafta, Merkez Bankası’nın net rezervinde yaklaşık 11 milyar dolar erime olduğu ortaya çıktı.

ZARAR 12 KÖPRÜYÜ AŞTI

11 milyar dolarlık bir erimenin maliyeti ise 12 Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne denk geliyor. Bu erime ise pek çok vatandaşın aklında bile geçmiyor. Şimşek’in açıklamalarında çıkan maliyete ilişkin bir vatandaş, “Bu maliyet çok kötü bir rakam. Emekliler ve biz asgari ücretliler zor geçinirken böyle bir paranın yok olması çok utanç verici. Keşke bunu yapanlar bunu düşünseydi. Kaç emekli ve asgari ücretlinin parası yok oldu, hesap verilmeli” şeklinde tepkide bulundu.

KAMUYA MALİYETİ 3,9 TRİLYON TL

CHP ise ; 19 Mart -2 Mayıs arasında döviz piyasasına yapılan müdahalelerin bedeli toplamda 60 milyar doları bulduğunu öne sürmüştü. Sürecin kamuya maliyeti 3,9 trilyon TL, özel sektöre maliyeti ise 2,1 trilyon TL olduğu iddia edildi.