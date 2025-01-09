Bakan Şimşek'ten yeni konut müjdesi! Yeni projede kimlerin konut sahibi olabileceğini açıkladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Şimşek'ten yeni konut müjdesi! Yeni projede kimlerin konut sahibi olabileceğini açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dar gelirli vatandaşların konut alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu ve yeni konut müjdesini de duyurdu. Şimşek, dar gelirli ailelerle ilgili bulunduğu açıklamasında, “ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dar gelirlilerin konuta erişimi konusunu çok önemsediklerini açıkladı ve "Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz" dedi.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ DAHA AZ KIRILGAN'

Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programındaki konuşmasında, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon programını 1,5 yıldır uyguladıklarını belirterek, "Başladığımız noktaya göre Türkiye ekonomisi daha az kırılgan ve makro finansal istikrar güçlü. Bütçe disiplinini deprem yaralarını sardığımız bir dönemde tesis ediyoruz. Dezenflasyon başladı, reel ekonomi etkilendi ama şu ana kadar dayanıklı" dedi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN KONUT MÜJDESİ

Hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğuna işaret eden Şimşek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın, ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Bunu para politikasıyla değil konut arzını artırarak çözebiliriz. Mesela Yarısı Bizden Kampanyası için 2024’te 48 milyar TL, 2025’te 120 milyar TL, 2026’da 173 milyar TL ve 2027’de 270 milyar TL bütçeden kaynak ayırdık. İmkanımız olsa konut üretimine ayırdığımız payı 3’e 5’e katlamak isteriz. Dar gelirlilerin konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz” şeklinde konuştu.

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