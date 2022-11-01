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Soylu duyurdu: Yarın 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu. Soylu, yarın Türkiye'de ilk defa ülke çapında tatbikat yapılacağını söyledi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 12:50
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Bakan Soylu duyurdu: Yarın 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız

Soylu duyurdu: Yarın 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız
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Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen “Afet İletişim Çalıştayı”nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, yarın Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.


“YARIN 18.57’DE TATBİKAT YAPILACAK”
Soylu, ülkece yapılacak tatbikat konusunda “Yarın 18.57’de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek.” dedi.
 

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