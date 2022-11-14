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Bakan Soylu İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. Bakan Soylu'nun burada İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın da yer aldığı toplantıda patlamaya ilişkin son durumu değerlendireceği öğrenildi. 

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 18:28
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Bakan Soylu İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde  

Bakan Soylu İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde  
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Taksim İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamanın şüphelisinin yakalanmasının ardından saat 17.30’da durum değerlendirmesi yapmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne geldi.

Toplantıda Bakan Soylu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın da bulunduğu öğrenildi. 
                                         

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