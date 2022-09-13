Bakan Soylu İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile görüştü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konuları değerlendirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konuları değerlendirildi.
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