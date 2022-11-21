Bakan Soylu'dan yeni açıklama: Karkamış'taki roketli saldırıda 1'i çocuk 2 vatandaş hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde havan saldırısına hedef olan öğretmenin şehit olduğu Kocatepe İlkokulu'nda açıklama yapıyor.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Hepimize geçmiş olsun. Karkamış’tayız ve bugün buraya terör bölgesinden bir saldırı gerçekleşti. Dün akşam itibarıyla da saat 21.15’te antik alan dediğimiz bölgeye bir saldırı gerçekleşmişti. Boş bir alandı herhangi bir zayiat söz konusu olmamıştı. Ancak bugün 11.15 sıralarında o saatten bu saate kadar yaklaşık 10 adet atım gerçekleşti. Bugün bizim Sayın Milli Eğittim Bakanı’mız ile birlikte bir protokol programımız söz konusuydu. O esnada aldığımız haber çerçevesinde Sayın Vali’miz ile ve oradaki güvenlik görevlisi arkadaşlarımızla kurduğumuz temas sonucunda değerlendirmeleri alabilme imkanına sahip olduk.

Ve hem sivil yerleşim yerlerine hem de gördüğünüz gibi okullarımıza da saldırı söz konusuz oldu. Okulun hemen bahçe duvarının yanına bir düşüm söz konusu oldu. Oluşan basınçla da maalesef öğretmen odasının camlarının kırılması sonucu da maalesef Ayşenur Alkan öğretmenimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Mahallenin içinde evlere isabet etmek suretiyle de bu saldırı devam etti. Bu saldırı sonucunda da maalesef 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit oldu. Büşra Karataş 5 aylık hamileydi o da karnından ağır yaralandı. İlk anda öldü bilgisi geldi. Şu an entübe haldeler. Bebeğiyle birlikte yaşatmaya çalışıyorlar.

Bakan Özer’in açıklamasından öne çıkanlar:

Acılıyız, 2 şehidimiz ve 10’a yakın yaralımız var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bir okula böyle bir terör saldırısının isabet etmesi bizi çok yaraladı. Öğrencilerimizin kitaplarını bırakarak sığınağa gitmeleri, okullarını terk etmeleri bizi çok hüzünlendirdi. Ayşenur Alkan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Hızlı bir şekilde toparlanacağız. Bugünkü değerlendirmemiz sonucunda bu hafta Karkamış’taki tüm okullarımızı tatil edeceğiz. Ve aynı zamanda hem Bakanlık olarak hem de Gaziantep’teki İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün tüm öğretmenleriyle birlikte buradaki öğrenci, öğretmen ve ailelere psikolojik destek ve danışmanlıkla ilgili her türlü desteği sağlayacağız.