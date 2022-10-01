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  • İçişleri Bakanı Soylu açıkladı. Mersin'deki saldırıyı yapanlar Münbiç'ten motorlu paraşütle 12 saat uçarak geldiler

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı. Mersin'deki saldırıyı yapanlar Münbiç'ten motorlu paraşütle 12 saat uçarak geldiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, Mersin’deki polisevine silahlı saldırı düzenleyenlerin Suriye, Münbiç'ten uçarak geldiğini söyledi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 21:05
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Bakan Süleyman Soylu Mersin'deki saldırıyı yapanlar Münbiç'ten motorlu paraşütle 12 saat uçarak geldiler

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı. Mersin'deki saldırıyı yapanlar Münbiç'ten motorlu paraşütle 12 saat uçarak geldiler
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Mersin’in Mezitli ilçesinde pazartesi akşamı polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce polislere uzun namlulu silahlarla ateş açılmış; polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Giresun İl Başkanlığı’nca, Gümrük Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuştu. Soylu, polisevi saldırısında, saldırganların Suriye’den Tarsus’a ‘motorlu paraşütle‘ geldiğini söyledi. 

SOYLU ŞÖYLE KONUŞTU:

“Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç’ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20:00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus’a geldiler. Tarsus’ta kıyıya yakın bir yere indiler, sabah saat 10.00’a doğru. Ondan sonra akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek sonra birilerinin arabalarına binerek, normal vatandaşların, onlar da insaniyet namına götürmüşler ve ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler.“

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN 2019 YILINDAKİ 'KUŞ UÇMAYACAK' AÇIKLAMASI HATIRLATILDI

Bakan Soylu'nun '12-13 saat uçarak geldiler' şeklindeki açıklaması sonrası özellikle sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları Bakan Soylu'nun 2019 yılında gerçekleştirdiği Doğubayazıt ziyaretini ve burada yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Süleyman Soylu o dönem Doğubayazıt'ta yapımı süren sınır duvarlarının önemli olduğunu belirterek, "Bir tarafta sınır fiziki sistemi dediğimiz bu duvarlar, diğer taraftan da kameralar, aynı zamanda aydınlatmalar ve bazı yerlerdeki sınır fiziki sistemlerinin hemen önüne konulan su kanallarıyla birlikte doğu sınırlarımızda Allah'ın izniyle kuş uçmayacak" demişti.

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merdanoğlu
1.10.2022 21:52
madem 12 13 saat uçtuklarından haberiniz vardı niye engellemediniz onu anlayamadım  
 
Vatandaş
1.10.2022 21:51
12 saat uçarak gelmiş ise adama sorarlar sen 12 saattir napıyordun? saldırı yapmayı mı bekledin.  
 
Filim Sokağı Stüdyoları
1.10.2022 21:47
Eskiden sınırdan mancınık ile atıyorlardı. Motorlu paraşüt ne ya, 12-13 saat uçtu diyor. Havada leylekler yakıt ikmali de yapmıştır. Kargalar da rota kılavuzları olmuştur.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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