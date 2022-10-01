İçişleri Bakanı Soylu açıkladı. Mersin'deki saldırıyı yapanlar Münbiç'ten motorlu paraşütle 12 saat uçarak geldiler

Mersin’in Mezitli ilçesinde pazartesi akşamı polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce polislere uzun namlulu silahlarla ateş açılmış; polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Giresun İl Başkanlığı’nca, Gümrük Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuştu. Soylu, polisevi saldırısında, saldırganların Suriye’den Tarsus’a ‘motorlu paraşütle‘ geldiğini söyledi.

SOYLU ŞÖYLE KONUŞTU:

“Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç’ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20:00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus’a geldiler. Tarsus’ta kıyıya yakın bir yere indiler, sabah saat 10.00’a doğru. Ondan sonra akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek sonra birilerinin arabalarına binerek, normal vatandaşların, onlar da insaniyet namına götürmüşler ve ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler.“

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN 2019 YILINDAKİ 'KUŞ UÇMAYACAK' AÇIKLAMASI HATIRLATILDI

Bakan Soylu'nun '12-13 saat uçarak geldiler' şeklindeki açıklaması sonrası özellikle sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları Bakan Soylu'nun 2019 yılında gerçekleştirdiği Doğubayazıt ziyaretini ve burada yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Süleyman Soylu o dönem Doğubayazıt'ta yapımı süren sınır duvarlarının önemli olduğunu belirterek, "Bir tarafta sınır fiziki sistemi dediğimiz bu duvarlar, diğer taraftan da kameralar, aynı zamanda aydınlatmalar ve bazı yerlerdeki sınır fiziki sistemlerinin hemen önüne konulan su kanallarıyla birlikte doğu sınırlarımızda Allah'ın izniyle kuş uçmayacak" demişti.