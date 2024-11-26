Bakan Tekin'den gündeme bomba gibi düşen kreş açıklaması 'Kreşlerde LGBT propagandası yapılıyor'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tekin'den gündeme bomba gibi düşen kreş açıklaması 'Kreşlerde LGBT propagandası yapılıyor'

tv100.com Yazarı Fuat Uğur Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yaptığı görüşmenin detaylarını canlı yayında aktardı. Fuat Uğur, Bakan Tekin'in kendisine “Kreşlerde LGBT’ye izin vermeyeceğiz" dediğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreş krizi ile ilgili tv100.com Yazarı Fuat Uğur’a verdiği demeçte kimi belediyelerin açtığı kreşlerde LGBT propagandası yapıldığını söyleyerek “Kreşlerde LGBT’ye izin vermeyeceğiz” dedi. Fuat Uğur Bakan Tekin'in sözlerini canlı yayında izleyicilerle paylaştı.

Fuat Uğur, Bakan Tekin ile kreş krizi ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yaptığı görüşmeden detaylar verdi.

BAKAN TEKİN: VELİ ŞİKAYETLERİ ALDIK

Bakan Tekin'in kreş açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Fuat Uğur'un aktardığına göre Bakan Tekin, “Kreş adı altında faaliyet yürüten yerlerle ilgili, ahlaki anlamda bir takım veli şikâyeti geldi. Kimi belediyelerin kreşlerinde çocuklara LGBT propagandası ve eşcinselliği özendirici etkinlikler de yapılmakta. Bu husus kırmızı çizgimiz. Ve kesinlikle izin verilemez. Gereği yapılacaktır" diye konuştu.

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