Bakan Tekin'den okulların açılmasına günler kala haftalık ders saati açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) gerçekleştirdiği 'Geleceğimiz için Eğitimi Birlikte Konuşmak' başlıklı etkinliğin protokol konuşmasını gerçekleştirdi.

Tekin, programın bitişiyle beraber basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, yeni dönemde matematik ve fen bilgisi dersinin saatlerinin azaltılması hakkında bunun bir müfredat çalışması olduğunu, haftalık ders saati çalışması olmadığını söyledi. Tekin, haftalık ders saatleriyle ilgili hiçbir önerme ya da değişiklik olmadığına da dikkat çekti.

"ORADA BAŞKA BİR DURUM SÖZ KONUSU..."

Yusuf Tekin, Matematik ve fen bilgisi derslerinin saatleri mesleki ve teknik eğitimde azaltılmış olabileceğini, çünkü orada başka bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.

Tekin, “Ancak müfredat çalışmamızda haftalık ders saatleriyle ilgili hiçbir önerme ve değişiklik yok. Bu bir müfredat çalışması. Haftalık ders saati çalışması değil. Burada herhangi bir dersin haftalık saatini artırmak ya da azaltmak gibi bir durum söz konusu değil. Ben bu önyargılı bakışa itiraz ediyorum” ifadelerini kullandı.