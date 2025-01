Bakan Tekin'den 'Yarıyıl tatili' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik mesaj yayımladı.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılına verilecek yarıyıl tatili nedeniyle yayımladığı mesajda, öğrenci, öğretmen ve velilere seslenerek, "2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısını başarıyla tamamladığımız bugünlerde, sevgili evlatlarımızın karne heyecanını yürekten paylaşıyor; hepinize huzurlu, keyifli ve verimli bir tatil diliyorum. "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden, mesleki eğitimi önceliklendiren politikalara; dijital dönüşüm çalışmaları ve yapay zeka destekli öğrenme modellerine kadar attığımız adımlar, kısa vadede huzurlu, güvenli ve destekleyici bir eğitim ortamı oluşturdu. Uzun vadede ise bu yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımın, eğitim sistemimizde köklü bir dönüşümü başarıyla gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum. Bu süreçte öğrenme yolculuklarına azim ve kararlılıkla devam eden tüm öğrencilerimize, onların gelişimine rehberlik eden öğretmenlerimize, okullarımızın yönetiminde sorumluluk üstlenen idarecilerimize ve eğitim yolculuğunun her anında desteklerini esirgemeyen velilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'HAYAT NOTLARDAN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR YOLCULUKTUR'

Öğrencilerin karne heyecanı paylaşırken, her birinin çabasını ve gayretini gönülden tebrik etiğini belirten Tekin, "Ancak unutmayın ki karne, yalnızca bir dönemlik akademik performansınızı yansıtan bir belgedir; ne sizin gerçek potansiyelinizi, hayal gücünüzü ve insanlık ideallerine olan katkınızı ölçebilir ne de ailelerinizin ya da bizim nezdimizdeki kıymetinizden en ufak bir şey eksiltebilir. Hayat, sınavlardan ve notlardan çok daha büyük bir yolculuktur. Önemli olan, öğrenmeyi ve gelişmeyi hayat boyu süren bir yolculuk olarak görmeniz ve her deneyiminizi bu sürecin anlamlı bir parçası haline getirmenizdir. Öğrenmenin gücü; merak, azim ve çaba ile sürekli yenilenme kararlılığındadır. Tatil, elbette bir dinlenme süreci ancak aynı zamanda kendinizi, çevrenizi ve hayata dair anlamları yeniden keşfetmek için değerli bir imkandır. Bizler de bu tatil sürecini en verimli şekilde değerlendirmenize katkı sağlamak adına erişilebilir tatil kitapları hazırladık. Ayrıca, tatil boyunca açık olacak zanaat atölyelerimizle üretmenin, emeğin ve sabrın değerini bizzat deneyimleme imkanı bulacaksınız. Ellerinizle bir şeyler inşa etmek, emeğin kıymetini derinlemesine anlamanıza, sabrın insana kattığı manevi zenginliği hissetmenize ve üretmenin getirdiği mutluluğu tatmanıza vesile olur" ifadelerini kullandı.

'HAYATIN GERÇEK ZENGİNLİKLERİNE YÖNELİN'

Öğrencilerin teknoloji ile ilişkilerine dair mesaj veren Bakan Tekin, "Teknolojiyle ilişkinizde ölçülü ve bilinçli olun. Tatil günlerinizi ekranlara hapsolmuş bir döneme dönüştürmeyin. Telefonlar, bilgisayarlar ve televizyonlar elbette hayatımızın bir parçası; ancak bu araçların sizi sınırlamasına, zamanınızı ve enerjinizi tüketmesine izin vermeyin. Ekranların yerine hayatın gerçek zenginliklerine yönelin. Bir kitabın sayfalarını çevirerek yeni dünyalar keşfedin, müzelerde tarihin izlerini sürün ya da yeni bir beceri öğrenin. Belki bir hastayı ziyaret eder, belki bir engelli kardeşinizin mücadelesine tanıklık eder ya da bir sosyal sorumluluk projesine katılarak başkalarının hayatına dokunursunuz. Öğrenmek ve üretmek hepimizi hayata bağlayan en kıymetli yoldur. İnsan, deneyimlerinden öğrenir; emek verdiği, ürettiği, çabaladığı her şeyle daha derin bir insanlık bilincine ulaşır. Her biriniz, potansiyeli sınırsız birer değersiniz ve bu değer, karnelerdeki notlarla ölçülemez. Sizleri yeni dönemde dinlenmiş, yenilenmiş ve hayallerinizle güçlenmiş bir şekilde yeniden görmek en büyük temennimdir. Hepinize güzel bir yarıyıl tatili diliyorum" açıklamasında bulundu.

'İSTİŞARELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Devamında öğretmenlere seslenen Tekin, "Sizler, evlatlarımızın yüreklerine bilgi ve irfan tohumu eken, onların şahsiyetlerini şekillendiren ve milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan manevi rehberlersiniz. Eğitim, bir milletin özünü koruyan ve geleceğini inşa eden kutlu bir davadır. Bu davada her biriniz, üstat Nurettin Topçu'nun ifadesiyle ruhlar sanatkarı ve karakter yapıcıları olarak ulvi bir görev üstleniyorsunuz. "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuzun temelini sizlerin emeği ve adanmışlığıyla şekillendiriyoruz. Bu vizyonun en önemli yapı taşlarından biri olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz, hikmet, ahlak, estetik değerler ve sağlam irade temellerine dayanan bir anlayışla hayata geçirildi. Sizlerin fedakarlıkları ve yüksek idealleri sayesinde kök salacak ve nesilden nesile güçlenerek devam edecektir. "Öğretmenler Odası Buluşmaları" başta olmak üzere, gösterdiğiniz samimi katkılar ve eğitim politikalarımızın şekillenmesine sağladığınız değerli destek, bu milletin yarınları için hayati bir rol oynuyor. Her bir öneriniz, her bir görüşünüz, eğitim sistemimizin daha güçlü temeller üzerine inşa edilmesine büyük bir katkı sunmaktadır. Bu istişareler, bir fikir alışverişinden ziyade eğitim camiamızın ortak aklını ve dayanışmasını güçlendiren birer köprü niteliğindedir. Yeni eğitim öğretim döneminde de aynı kararlılıkla buluşmalarımıza ve istişarelerimize devam ederek, eğitimdeki ortak çabalarımızın somut sonuçlarını birlikte görmeye devam edeceğiz. Her birinize bu süreçteki özveriniz için gönülden teşekkür ediyor, sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yarıyıl tatili diliyorum" ifadelerini kaydetti.

Bakan Tekin, velilere hitap ettiği mesajına şöyle devam etti:

"Bu yarıyılın başarıyla tamamlanmasında, çocuklarınıza gösterdiğiniz sabır, sevgi ve anlayışın yanı sıra süreç boyunca sunduğunuz destekler, bizim için paha biçilemez bir değere sahiptir. Onlara verdiğiniz sevgi, sabır ve rehberlik, hem bireysel gelişimlerine hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sağlıyor. Bu tatil dönemi, çocuklarınızla daha fazla vakit geçirip onların duygu ve düşüncelerini anlamak için kıymetli bir zaman dilimidir. Birlikte gerçekleştireceğiniz anlamlı aktiviteler, aranızdaki bağı güçlendirecek ve onların dünyasını daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Bu süreçte, teknoloji kullanımında dengeyi koruyarak, çocuklarınızı daha üretken ve yaratıcı etkinliklere yönlendirin. Kitap okumak, bir zanaatı öğrenmek ya da ailece yapılan samimi sohbetler, onların düşünsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayacak önemli adımlardır. Bir eğitimci ve bir ebeveyn olarak hepimizin, zaman zaman kendi rolümüzü ve katkılarımızı gözden geçirip bu anlamda iç muhasebe yapmasının çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Çocuğumun kendini tanımasına ve yeteneklerini keşfetmesine gerçekten destek olabiliyor muyum? Ona, hayatın zorluklarıyla baş edebileceği rehberliği sunabiliyor muyum? Evimizde sevgi, anlayış ve güven dolu bir ortam kurabiliyor muyum? Ve en önemlisi, çocuğumun gelecekte daha sağlam adımlarla yürümesi için kendi bilgi ve becerilerimi ne kadar geliştirebiliyorum? Bu sorulara samimiyetle verdiğimiz yanıtlar karneleri değerlendirirken sağlıklı bir zemin sunar. Önemli olan, bu süreçte kendimizi sorgulamak ve çocuklarımızın hayatında gerçekten bir rehber, bir destek ve bir güven kaynağı olup olmadığımızı değerlendirebilmektir. Notların ötesine geçebilmek, çocuklarımızın gerçek ihtiyaçlarını görmek ve onların yanında bir rehber gibi durabilmek, ebeveyn olarak en önemli sorumluluğumuzdur. Bu bağlamda, "Velivizyon" platformumuz ve "Aile Bülteni" çalışmalarımız, çocuklarınızla daha etkili bir iletişim kurmanız ve onların gelişim sürecini bilinçli bir şekilde desteklemeniz için güçlü birer araç olarak sizlere eşlik edecektir. Çocuklarınızla birlikte sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum."