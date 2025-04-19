Bakan Tekin'e isyan etti: Sizi eleştirmekten bıktık!

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i mülakat ve atamalarla ilgili eleştirdi. Kuruoğlu, “Milli Eğitim’de Güven Erozyonu Yaşanıyor” dedi.

Kuruoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bakan Yusuf Tekin’i anlamak mümkün değil. Bakanlığının ilk zamanlarında çok sempatik bir görüntü vermişti. Öğretmen odası buluşmaları, küçük de olsa, öğretmenlerin bazı taleplerini yerine getirmesi takdir edilmişti. Keşke böyle devam edebilseydi.

Bu tavrının ilk ve büyük kırılma noktası, Sayın Cumhurbaşkanının, "Mülakatı kaldıracağız" sözüne rağmen, anlamsız bir şekilde, hızlı ve tavizsiz mülakat sever bir tutum içine girmesidir. Yaptığı onca mülakat güzellemesi sonunda, gelinen yerin çıkmaz sokak olduğunu herkes görmüş ancak istikbali gasp edilen binlerce öğretmene bir çözüm hala bulunmamıştır.

Sayın Tekin'in bir çözüm arayışında olduğunu söyleyebilmek de mümkün değildir.

Şu an pek hissedilmese de, öğretmen atamasında, adeta 2. diploma anlamına gelen, KPSS'nin yanında, Milli Eğitim Akademisinde başarılı olmak şartının yaratacağı bir çok sıkıntıyı önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğiz.

ATAMADA KRİTER LİYAKAT YERİNE, SENDİKA, SİYASİ YAKINLIK VE DOSTLUK MU?

Bugünlerde gündemde olan proje okullarında yaşanan atamalar tam bir skandaldır. Kim yaparsa yapsın, kuralsız, kritersiz atamalar öğretmenlerin hak gaspı sonucunu doğurmuştur. Hak eden arkadaşlarımız olabilir, ancak sendika tercihi, siyasi yakınlığı veya masa başı dostlukları ile atama yapılırsa, sadece öğretmenler değil, kamu vicdanı da bu haksızlıktan rahatsız olur.

Sayın Bakanın bu haksızlığı kabul etmesi gerekip, tedbir alınacağını açıklaması gerekirken, yapılan bu yanlış uygulamayı, hem de agresif bir şekilde savunması anlaşılır değildir. Bu okullar acil olarak masaya yatırılmalı, öğretmen ve yönetici atama sistemi diğer okullarımız ile eşitlenmelidir.

MÜLAKAT ISRARI, HUZURSUZLUK GETİRDİ!

Tüm bunlar yetmezmiş gibi Sayın Bakan, şimdi de rotasyon konusuna dikkat çekmektedir. Sayın Tekin, kendinizi bu netameli konulardan uzak tutunuz, sürekli tartışılan, eleştirilen bir Bakan olmaktan zevk mi alıyorsunuz?

Bir düşünün, proje okullarında görev yapan, 6 bin öğretmen haksız, kuralsız bir yer değişikliğine uğradığında oluşan infiali görmediniz mi?

Emin olun, biz Hürriyetçi Eğitim Sen olarak, sizi eleştirmekten bıktık, ama görülüyor ki, siz eleştirilerden bıkmadınız. Huzur verin, huzur bulun Sayın Tekin!