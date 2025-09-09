Bakan Tüfenkci'den iyi haber: Ay sonunda ödeme yapılacak!

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, zirai dondan etkilenen ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilere ay sonunda dönüm başına 5 bin 500 lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Tüfenkci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle üreticilerin büyük zarar gördüğünü belirtti.

TARSİM sigortası yaptıran kayısı üreticisine 3 milyar 139 bin lira ödeme yapıldığını belirten Tüfenkci, "ÇKS kaydı olan çiftçimize de toplam 3 milyar 8 milyon lira, dönüm başı 5 bin 500 lira ödeme ay sonu itibarıyla başlıyor. Bu destekler, çiftçimizin masrafına bir nebze katkı sağlayacaktır. Devletimiz her daim üreticimizin yanındadır. Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

