Bakan Tüfenkci'den iyi haber: Ay sonunda ödeme yapılacak!

Tüfenkci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle üreticilerin büyük zarar gördüğünü belirtti.

TARSİM sigortası yaptıran kayısı üreticisine 3 milyar 139 bin lira ödeme yapıldığını belirten Tüfenkci, "ÇKS kaydı olan çiftçimize de toplam 3 milyar 8 milyon lira, dönüm başı 5 bin 500 lira ödeme ay sonu itibarıyla başlıyor. Bu destekler, çiftçimizin masrafına bir nebze katkı sağlayacaktır. Devletimiz her daim üreticimizin yanındadır. Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.