Bakan Tunç: Eslem evladımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür, adli soruşturma başlatılmıştır

Kaynak: İHA
Bakan Tunç: Eslem evladımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür, adli soruşturma başlatılmıştır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem evladımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Eslem Teker, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, ilçede büyük üzüntüye yol açtı.

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ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eslem'in vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, olayla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, soruşturmanın titiz bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.

BAKAN TUNÇ’TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Tunç, açıklamasında Eslem'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Bu elim olayda hayatını kaybeden Eslem evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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