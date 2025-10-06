Bakan Tunç yargı paketindeki yeni düzenlemeyi açıkladı: En geç 6 ayda sonuçlanacak

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Bakan Tunç yargı paketindeki yeni düzenlemeyi açıkladı: En geç 6 ayda sonuçlanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis’e gelmesi beklenen yeni yargı paketi hakkında konuştu. Bakan Tunç, temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç 6 ay içinde sonuçlanacağını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda planladıkları yeni düzenleme kapsamında, temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç 6 ayda sonuçlandırılacağını, duruşmaların en fazla 2 ay ertelenebileceğini söyledi. Tunç, "Makûl sürede yargılanma hakkını güvence altına almak için hem yapısal hem teknik önlemleri devreye alıyoruz" dedi.

Uzun süreye yayılan yargılamalar ve temyiz-istinaf incelemelerinin uzaması kamuoyunda sıkça tartışma konusu oluyordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için yeni adımların yolda olduğunu belirtti.

Sabah gazetesine konuşan Bakan Tunç, "Temyiz ve istinaf incelemeleri en geç 6 ayda bitecek. Bazı davalarda doğrudan temyiz yolu getirilecek" ifadelerini kullandı. Çevre, sağlık, trafik, iş kazaları ve uyuşturucu davalarında ihtisas mahkemeleri kurulacağını bildiren Tunç, şöyle devam etti:

"Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek. Makûl sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacak. Makûl sürede yargılanma hakkını güvence altına almak için hem yapısal hem teknik önlemleri devreye alıyoruz. İstinaf sistemimizle hem Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azalttık hem de vatandaşımızın hukukî güvencesini artırdık."

