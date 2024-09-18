Bakan Tunç'tan Ayşenur'un öldürülmesine ilişkin açıklama: Arkadan ateş açılarak hedef alındığını gösteriyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin ön otopsi raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Elimizdeki deliller planlı şekilde arkadan ateş açılarak hedef alındığını gösteriyor” dedi.

İsrail askerlerinin Barı Şeria'daki bir gösteride öldürdüğü Türkiye-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisine ilişkin ilk bilgileri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölüm nedeni belli oldu. Filistin'de katledilmişti

Adalet Bakanı Tunç, Eygi'nin otopsi ön raporuna ilişkin, "Elimizdeki deliller şunu gösteriyor; Ayşenur'un hedef alınarak, planlı bir şekilde ateş açılarak, barışçıl gösteri bitmek üzereyken arkadan ateş açılarak, hedef gösterilerek, hedef alınarak şehit edildiğini düşünüyoruz. Deliller o yönde." diye konuştu.

Bakan Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı makamında kabul etti.

Görüşmenin sonrasında açıklama yapan Bakan Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin Filistin'de başlatılan soruşturma dosyasıyla ilgili kapsamlı bir dosyanın Adalet Bakanlığına teslim edildiğini söyledi.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesinin sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından iç hukuktan kaynaklanan yetkinin kullanılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını vurgulayan Bakan Tunç, "Bu soruşturma kapsamında da gerekli adli yardım talebini Filistin Devleti'ne Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla ulaştırdık. Filistin'de başlatılan bir soruşturma vardı. Bu soruşturmayla ilgili olarak toplanan delillerle, oradaki yapılan otopsi işlemleriyle ilgili tüm belge, bilgi, görüntülerin tamamı dosya kapsamında bugün sayın Büyükelçi tarafından takdim edildi" bilgilerini verdi.

'MERMİ ÇEKİRDEĞİ HENÜZ FİLİSTİN MAKAMLARINDA, ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILACAK'

Bakan Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün sonrasında Filistin'de otopsi yapıldığını, ardından İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığınca da otopsi işlemi yapıldığını belirterek , "Ayşenur Ezgi kardeşimizin uzaktan ateş edilerek, sol kulağının arka tarafında bir mermi çekirdeğinin beyne hasar vermesi sebebiyle şehit olduğu, öldürüldüğüne yönelik adli tıp kurumumuz rapor verdi. Mermi çekirdeği henüz Filistin adli makamlarının elinde, onunla ilgili talebimiz var, mermi çekirdeğinin burada yeniden incelenmesi ve bu konuda ek rapor gerekirse bununla ilgili çalışmalarımızı da sürdüreceğiz" dedi.