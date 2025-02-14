Bakan Tunç’tan Bingöl’deki kazada yaşamını yitiren vatandaşlar için taziye mesajı

Kaynak: ANKA
Bakan Tunç’tan Bingöl’deki kazada yaşamını yitiren vatandaşlar için taziye mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bingöl’de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 5 vatandaş için taziye mesajı paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bingöl’de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 vatandaş için taziye mesajı paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bingöl’de yolcu otobüsünün sis, buzlanma ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilmesinin ardından yaşanan kazaya ilişkin sosyal medya hesabından, “Bingöl ilimizin Genç ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.

Son Haberler
Sevgililer günü nasıl ortaya çıktı? 14 Şubat neden Sevgililer Günü olarak kutlanıyor?
Sevgililer günü nasıl ortaya çıktı? 14 Şubat neden Sevgililer Günü olarak kutlanıyor?
Film gibi hırsızlık! Hırsızlık anları anbean kaydedildi
Film gibi hırsızlık! Hırsızlık anları anbean kaydedildi
ABD'deki kuş gribi Türkiye'yi etkiledi! Yumurta fiyatlarında artış
ABD'deki kuş gribi Türkiye'yi etkiledi! Yumurta fiyatlarında artış
TikTok, Apple ve Google mağazalarına döndü
TikTok, Apple ve Google mağazalarına döndü
Devrim Özkan’ın hayatını değiştiren insan! 17 yıl sonra bir araya geldiler
Devrim Özkan’ın hayatını değiştiren insan! 17 yıl sonra bir araya geldiler