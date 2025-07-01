Bakan Tunç’tan ‘karikatür’ açıklaması



Bakan Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu çirkin karikatürle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. Derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi" dedi.

''DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRMEK MÜMKÜN DEĞİL''



Karikatürü çizen kişinin yakalandığını söyleyen Bakan Tunç, "Karikatürü çizen kişi hakkında yakalama işlemi yapıldı. Diğerlerinin adres tespitiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Türk Ceza Kanunumuz, halkın dini değerlerini alenen aşağılayan kişi fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde cezalandırılacağını belirtir. Özellikle bunu düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek mümkün değil. İfade özgürlüğünün kapsamını hem Anayasamız belirlemiştir hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. İfade özgürlüğü, başka bir inancın kutsalına saldırı hakkını içermez" ifadelerini kullandı.