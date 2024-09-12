Bakan Tunç'tan Narin açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"DELİLLER ÖNEMLİ VERİLER İÇERİYOR"

Narin Güran cinayetine ilişkin de konuşan Bakan Tunç, "Narin cinayetinde bulgular, deliller hepsi değerlendirilecek. Elde bulgular katillerin kim ya da kimler olabileceğine dair önemli veriler içeriyor. Adli Tıp'ta inceleme iki hafta sürecek. Narin'in katillerini yargı huzuruna çıkarmak, boynumuzun borcu. Teknik çalışma devam ediyor. Hak ettikleri cezaları almaları için soruşturma etkin şekilde yürütülmeli. Narin'i katledenleri bizim yargı önüne çıkarmamız lazım. En ağır cezaya çarptırılmaları lazım. Çocuklarımızın korunması konusunda çok hassasız. Çocuklarımızın korunması ile ilgili kanunu getirdik." ifadelerini kullandı.

Narin Cinayetinde yeni itiraf! Soruşturmanın seyrini değiştirecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi’nin Batı Şeria’da işgale karşı katıldığı protestoda İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin, "Ayşenur ile ilgili bir soruşturma başlatıldı. Ayşenur kardeşimiz başından vurularak şehit edildi. Tüm deliller elimizde. BM'nin huzuruna bunu getirmemiz gerekiyor. Ayşenur'un hakkını savunmaya devam edeceğiz. Hem uluslararası hukuk kapsamında yakalama kararını talep edeceğiz. Ayşegül'ün cenazesi önce İstanbul'a sonra Didim'e getirilecek." dedi.

Narin Güran cinayeti şüphelileri adliyede