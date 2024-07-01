Bakan Tunç'tan Türk bayrağına saldırı açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tunç'tan Türk bayrağına saldırı açıklaması

Türkiye- Suriye sınırında Türklere saldırarak slogan atan Suriyeliler, Türk bayrağını tekbir getirerek paramparça etti. O anlar kameralara yansıdı.

Kayseri’nin Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriyeli bir sığınmacı küçük bir kız çocuğunu taciz ederken yakalandı. Deliye dönen vatandaşlar şahsı almak için olay çıkardı. Suriyelilerin ev ve işyerleri ateşe verildi. Polis vatandaşlara müdahale etti. Yaşanan arbedeler sonucu 10 polis yaralandı.

Yaşanan olaydan rahatsız olan Suriyeliler ‘Allahu Ekber’ diye tekbir getirerek bulundukları bölgedeki Türklere saldırmaya başladı. Suriye- Türkiye sınırına gelen Suriyeler, Türk bayrağını paramparça etti.

Tekbir getirerek Türk bayrağını yırtan Suriyeliler, daha sonra Arapça slogan atarak Türkiye sınırına doğru yürüdü.

TÜRK BAYRAĞINI YAKTILAR

Başka bir bölgede ise bir grup Suriyeli eline aldıkları benzini Türk bayrağının üzerine döküp ateşe verdi. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Suriyeliler, videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı.

Türk bayrağına yapılanların sosyal medyada yayılmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama geldi.

“DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ AŞAĞILAMAK SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda,

“Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak” suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.

Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

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