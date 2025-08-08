Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir arası seyahat süremiz 3,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki heyetle Ankara'dan havalanan helikopterle Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Afyonkarahisar arasındaki bölümünde inceleme yaptı. Afyonkarahisar'da basın mensuplarına değerlendirme yapan Uraloğlu, seyahat sürelerinin azalacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Ankara ile İzmir'i birleştiren Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren Projemizin son durumunu yerinde görmek için bir aradayız. Güzergah boyunca hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiğimiz incelemelerle, bu devasa projenin nabzını tuttuk; çalışma arkadaşlarımızdan projeyle ilgili bilgi aldık. Ulaşım, bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarıdır. Demir yolları da bu yolculuğun güçlü, çevreci ve ekonomik rotalarından biridir. Bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002 yılından bu yana demiryollarımızı bir devlet politikası olarak ele aldık ve ülkemizin dört bir yanını modern, hızlı ve güvenli demiryolu ağlarıyla donattık" dedi.

"DEMİR YOLU AĞI UZUNLUĞUMUZU 13 BİN 919 KM'YE YÜKSELTTİK"

Son 23 yılda demir yollarına yaklaşık 64 milyar dolar yatırım gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza; 2025 yılı itibarıyla, 2 bin 251 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demir yolu ağı uzunluğumuzu 13 bin 919 km'ye yükselttik. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolları Hattı gibi vizyon projelerle, Türkiye'yi Asya'dan Avrupa'ya uzanan Demir İpek Yolu'nun merkezi yaptık. Hayata geçirdiğimiz bu iki proaktif projeyle demiryolu taşımacılığı alanında ülkemizin doğu-batı yönlü uluslararası yük hareketlerinde üstlendiği kritik rol ülkemizin lojistik gücüne güç katıyor. Daha yeni Çin'in Chongqing (ÇONKCİNG) ve Chengdu (ÇENGDU) şehirlerinden yola çıkan 2 tren toplam 98 konteynerlik yükleriyle Halkalı İstasyonumuzdan başarılı operasyonlarla Avrupa'ya devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın demir yolları için çizdiği büyük vizyonun ışığında, çelik raylarla örülmüş bir geleceği inşa etmek için yeni projelerle kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Geçtiğimiz haziran; Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçen 120 km'lik Kırıkkale-Çorum hattının temelini atarak, bu büyük vizyonun yeni bir halkasını daha hayata geçirdik. Yine, diğer bir önemli stratejik adımımız olan Zengezur Koridoru kapsamında Türkiye ile Nahçıvan arasında demir yolu bağlantısı kuracak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi için de 2,4 milyar avroluk dış finansmanı temin ettik. Yeni projeleri hayata geçirirken bir yandan da; Karaman-Ulukışla, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri ve bizleri bir araya getiren Ankara-İzmir Hızlı Tren Hatları gibi çok önemli demiryolu projelerinin yapımlarına devam ediyoruz. Türkiye'nin lojistik gücünü artırmaya, rekabetçiliğimizi ve verimliliğimizi yükseltecek altyapı projelerini hayata geçirmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresinin 3 saat 30 dakikaya düşeceğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattımız, Ankara-Banaz, Banaz-Salihli ve Salihli-İzmir kesimleriyle toplam 505 kilometre uzunluğunda bir kalkınma köprüsüdür. Projemiz kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen istasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarladık. 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üst geçit ile 244 alt geçit inşa ediyoruz. Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demir yolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası demir yolu ile 14 saat, kara yoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek. Tabii burada şu hususa da dikkati çekmek istiyorum; projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak. Ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı'ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı için 505 kilometre olarak ifade ediyoruz. Hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak" dedi.

"YILDA YAKLAŞIK 13,3 MİLYON YOLCU VE 90 MİLYON TON YÜK TAŞIYACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ"

Hat tamamlandığında 1 yılda 13 milyondan fazla yolcu, 9 milyon ton da yük taşınacağını öngördüklerini belirten Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Hızlı trenin sağladığı konfor ile seyahat süresinde gerek konvansiyonel tren gerekse de kara yoluna göre önemli avantajlar sağlanacaktır. Az önce de belirttiğim üzere Ankara-İzmir arası seyahat süremiz 3,5 saate düşerken; yine, Ankara- Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir. Ve hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz. Bu, Afyon'un termal turizmine, Uşak ve Manisa'nın tarım ve sanayi gücüne, İzmir'in limanları ve turizm potansiyeline yepyeni bir ivme kazandıracak; güzergah üzerindeki şehirlerimiz, adeta birer inci gibi bu çelik raylarla birbirine bağlanacak; ticaret, turizm ve kültürel etkileşimde altın bir çağ yaşamaya başlayacaktır. Hızlı tren hattımızda Polatlı-Afyon arasındaki toprak işleri, viyadük, köprü ve tünel çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kazı işlerinde yüzde 97, dolgu işlerinde yüzde 84, köprü-viyadük işlerinde de yüzde 90, alt geçit köprüsü işlerinde yüzde 87, üst geçit köprüsü işlerinde yüzde 90, menfez işlerinde yüzde 92 ve 6 bin 346 metrelik Bayat1, Bayat2, Köroğlu tünellerinde ise yaklaşık yüzde 75 oranında ilerleme kaydettik. Hattımızın TCDD Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Banaz-Eşme, Eşme-Salihli ve Salihli-Manisa olmak üzere toplam 180 km'lik kesimindeki altyapı işlerinin tamamında yüzde 77'lik fiziksel ilerleme sağladık. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattımız, tamamlandığında sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Afyon'un, Uşak'ın, Manisa'nın ve İzmir'in kalkınma destanı olacaktır. Bu hat, İzmir'in limanlarını, Ege'nin organize sanayi bölgelerini ve tarım merkezlerini ulusal demir yolu ağımıza daha güçlü bir şekilde bağlayarak, Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü perçinleyecektir. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattımızın açılışını gerçekleştirdiğimizde de ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gurunu yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz."

Konuşmasının ardından Bakan Uraloğlu, helikopterle Manisa'ya oradan da Ankara'ya dönmek üzere kentten ayrıldı.